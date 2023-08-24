В Татарстане ожидается дальнейшее похолодание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и начале следующей недели. Ночные и дневные температуры продолжат понижаться, сообщили в Гидрометцентре республики.

В ночь на пятницу, 25 августа, в Татарстане ожидаются первые заморозки — до 0 градусов. Они возможны в низких местах на почве.



На западе Татарстана ночью 25 августа ожидается от +6 до +11 градусов, на востоке — до +1°С. Днем температуры повысятся до +16... +21 градуса. Существенных осадков не ожидается.



Ночью в субботу, 26 августа, похолодает до +3... +8 градусов, на западе Татарстана ожидается от +9 до +11°С, осадки маловероятны. Днем прогнозируется от +14 до +19°С, местами пройдут кратковременные дожди.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в республике в воскресенье, 27 августа. Ночью прогнозируется от +3 до +8 градусов, на западе — до +11°С. Днем температуры воздуха не превысят +12... +17°С.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится дождливая, холодная погода. По ночам температуры будут опускаться до +3... +8 градусов. Днем они не превысят +11... +16°С.

Днем в четверг, 24 августа, в западных и южных районах Татарстана наблюдался дождь. В полдень зафиксировано от +13 до +18 градусов.

Напомним, в Татарстане похолодание началось с 20 августа. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов.



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Татьяна Демина