ВС России ночью нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар по центру принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины, — приводит заявление RT.
Цель удара была достигнута. Объект поражен, заверили в Минобороны России.
В ночь на 24 августа ВСУ предприняли попытку осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области.
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