Сергей Лавров гарантировал успешное проведение саммита БРИКС в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МИД России Сергей Лавров гарантировал, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году пройдет с успехом. Его высказывания передает ТАСС.

— Удача всегда нужна. Но я гарантирую вам, что удача обеспечена. Если вы следите за нашей жизнью последние 20 лет, то мы ко всему готовы в принципе, — сказал министр.

Он также напомнил речь президента страны Владимира Путина. Российский лидер анонсировал приоритеты, которые Россия будет продвигать в рамках председательства в БРИКС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.

Как рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, саммит БРИКС в столице Татарстана станет первым мероприятием на высшем уровне, в котором примут участие принятые в объединение новые страны.

Члены организации согласовали список приглашенных государств: в него вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

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Айрат Назипов