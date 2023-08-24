Сергей Лавров гарантировал успешное проведение саммита БРИКС в Казани
Глава МИД России Сергей Лавров гарантировал, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году пройдет с успехом. Его высказывания передает ТАСС.
— Удача всегда нужна. Но я гарантирую вам, что удача обеспечена. Если вы следите за нашей жизнью последние 20 лет, то мы ко всему готовы в принципе, — сказал министр.
Он также напомнил речь президента страны Владимира Путина. Российский лидер анонсировал приоритеты, которые Россия будет продвигать в рамках председательства в БРИКС.
Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.
Как рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, саммит БРИКС в столице Татарстана станет первым мероприятием на высшем уровне, в котором примут участие принятые в объединение новые страны.
Члены организации согласовали список приглашенных государств: в него вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.
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