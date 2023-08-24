Татарстан и Удмуртия обсудят развитие перевозок по Каме

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале сентября Татарстан и Удмуртия обсудят вопросы развития перевозок между двумя республиками по Каме. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на пресс-конференции.



— Мы планируем встречу с коллегами из Удмуртии. Эту встречу мы будем проводить в Челнах, на территории аэропорта «Бегишево». И будут обсуждены вопросы, как нам быстро выстраивать перевозки между нашими городами по реке Кама, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, на этой неделе из Казани в Ульяновск на постоянной основе запустят скоростные теплоходы.«Метеор-2020» «Муса Джалиль» совершил первый экскурсионный рейс в Ульяновскую область с 50 пассажирами из столицы Татарстана 18 августа.



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Татьяна Демина