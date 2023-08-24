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БРИКС приняли итоговую декларацию «Йоханнесбург-2»

10:53, 24.08.2023
БРИКС приняли итоговую декларацию «Йоханнесбург-2»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения, она получила название «Йоханнесбург-2», сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

— Декларация «Йоханнесбург-2» принята, — сказал он.

Члены организации согласовали список приглашенных стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

Глава МИД России Мария Захарова отметила, что результаты саммита стран БРИКС оказались блестящими.

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Маргарита Головатенко
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