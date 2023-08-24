БРИКС приняли итоговую декларацию «Йоханнесбург-2»
Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения, она получила название «Йоханнесбург-2», сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса.
— Декларация «Йоханнесбург-2» принята, — сказал он.
Члены организации согласовали список приглашенных стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.
Глава МИД России Мария Захарова отметила, что результаты саммита стран БРИКС оказались блестящими.
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