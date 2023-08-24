Главы минфинов БРИКС сформируют группу по платежной системе к саммиту в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К саммиту стран БРИКС в Казани сформируют рабочую группу по вопросу формирования альтернативной платежной системы, ее организуют министры финансов и председатели центральных банков стран-участниц, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.



Он напомнил про проект резервных валют БРИКС и отметил, что это «шаги по облегчению использования национальных валют» и «по формированию альтернативной платежной системы».

— Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани, — приводит ТАСС слова Лаврова.

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита в Казани, намеченному на 2024 год. Такой тезис содержится в декларации «Йоханнесбург-2».

Члены организации согласовали список приглашенных стран: в него вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.



Представители Китая ранее поддержали процесс расширения БРИКС. В КНР заявили, что они только приветствуют скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров. В целом, как сообщалось вчера, страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза.

Точные даты следующего саммита глав государств БРИКС в октябре 2024 года пока не согласованы.

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Маргарита Головатенко