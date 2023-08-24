В Татарстане прогнозируются первые заморозки

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В ночь на пятницу, 25 августа, в Татарстане в низких местах ожидаются заморозки слабые заморозки на почве — температуры могут опуститься до 0 градусов. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, ночные температуры 25 августа на западе Татарстана составят от +6 до +11 градусов. В восточных районах республики температуры опустятся до +1°С.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Днем в пятницу в Татарстане прогнозируется от +16 до +21 градуса. Существенных осадков не ожидается.

Напомним, в Татарстане похолодание началось с 20 августа. В дальнейшем температуры будут понижаться.



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Татьяна Демина