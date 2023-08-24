Ущерб по делу Frendex сократился до 135 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани вышло на финишную прямую расследование уголовного дела пирамиды Frendex. Еще в июле фигурантам предъявили окончательное обвинение, а с 8 августа начали знакомить с материалами дела, рассказал в интервью «Реальному времени» руководитель следственной группы, подполковник полиции Марсель Гатиятуллин.



Материалы дела разрослись до 100 томов, а вот актуальная цифра ущерба сократилась с 200 до 135 млн рублей. «В ходе анализа, допросов вкладчиков и изучения представленных материалов мы скорректировали данные о потерях. При подсчете отсекали проценты, которые были обещаны тем, кто отдавал свои деньги. Нас интересовал только реально причиненный ущерб — вложенные и не вернувшиеся средства», — объясняет представитель ГСУ МВД Татарстана.

На данный момент к возбужденному в Татарстане делу присоединены дела еще из 10 регионов в отношении фигурантов Frendex.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Для справки: по версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени зарегистрированной в Эстонии компании Frendex Europe OU, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства жителей 11 регионов страны. По делу привлекаются 10 человек, из которых пятеро — в международном розыске. При этом власти Италии уже отказали РФ в выдаче задержанного в Италии Дмитрия Чечулина, одного из основателей криптопроекта. Под арестом — имущество обвиняемых на 67 млн рублей.

За 20 лет службы в полиции Гатиятуллин отправил в суд немало резонансных дел. В интервью «Реальному времени» он рассказал, как портретная видеотехническая экспертиза «опознала» нападавших с чулками на лицах, почему после разбоя инкассатора Игоря Богаченко федеральный банк получил «частник» и с каким политическим давлением столкнулись полицейские в деле «битого» молодогвардцейца Эдуарда Салахутдинова.