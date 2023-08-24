Страны БРИКС выразили готовность оказать поддержку в проведении саммита 2024 года в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита в Казани, намеченному на 2024 год. Такой тезис содержится в декларации «Йоханнесбург-2».



— Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выражают готовность оказать всяческую поддержку России в ходе ее председательства в БРИКС в 2024 году и в проведении XVI саммита БРИКС в г. Казани, Россия, — сказано в документе.

Лидеры стран БРИКС сегодня приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения «Йоханнесбург-2».

Члены организации согласовали список приглашенных стран: в него вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.



Представители Китая ранее поддержали процесс расширения БРИКС. В КНР заявили, что они только приветствуют скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров. В целом, как сообщалось вчера, страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза.

Точные даты следующего саммита глав государств БРИКС в октябре 2024 года пока не согласованы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко