ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 25% — это максимум с 2004 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центробанк Турции по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 7,5 процентного пункта — до 25% после 17,5%, сказано в сообщении регулятора.



Такой уровень ставки — максимальный с января 2004 года. На предыдущем заседании ставка повышалась на 2,5 п. п.

Совет директоров ЦБ Турции подтвердил, что намерен ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы в сжатые сроки задать курс на замедление инфляции и стабилизировать инфляционные ожидания.

Члены российского правительства на встреча с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной договорились, что не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.

Центробанк России 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц. В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение было вынужденным. Подробнее — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко