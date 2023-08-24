ВСУ пытались атаковать Брянскую и Калужскую области беспилотниками

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России, сообщили в Минобороны страны.

— Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области, — сказано в сообщении.

Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил в своем telegram-канале, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Губернатор Брянской области в свою очередь добавил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка:

Накануне ночью российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Вчера в селе Лавы Валуйского округа в Белгородской области ВСУ обстреляли санаторий, в результате чего погибли трое мирных жителей. Также в регионе сбили беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).



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Илина Хакимова