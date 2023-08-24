В Казани утвердили субсидию в 14 млн рублей на создание центра развития кадрового потенциала туротрасли
В Казани утвердили субсидию на предоставление гранта на создание в Казани центра развития кадрового потенциала туристской отрасли и обучение по программам профессиональной переподготовки, следует из постановления, подписанного премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Грант получит Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Размер субсидии — 14 млн рублей.
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