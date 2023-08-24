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В Казани утвердили субсидию в 14 млн рублей на создание центра развития кадрового потенциала туротрасли

14:02, 24.08.2023
В Казани утвердили субсидию в 14 млн рублей на создание центра развития кадрового потенциала туротрасли
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Казани утвердили субсидию на предоставление гранта на создание в Казани центра развития кадрового потенциала туристской отрасли и обучение по программам профессиональной переподготовки, следует из постановления, подписанного премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Грант получит Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Размер субсидии — 14 млн рублей.

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Маргарита Головатенко
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