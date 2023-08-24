150 тысяч на логотип, 361 тысяча на поло: во сколько уже обошелся ребрендинг казанского «Метроэлектротранса»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как выяснило «Реальное время», ребрендинг казанского «Метроэлектротранса» обошелся приблизительно в 13 миллионов рублей. Деньги выделялись на аппликацию подвижного состава, закупку новых жетонов, установку обновленных световых коробов у станций метро, а также поставку футболок с логотипом. Подробнее о тратах «Метроэлектротранса» — в материале издания.

Логотип представили в июле, он обошелся в 150 тысяч рублей

Свой обновленный логотип МУП «Метроэлектротранс» представил в июле этого года — обошелся он в 150 тысяч рублей, а контракт был заключен еще в марте. Ребрендинг был посвящен 75-летию пуска первого троллейбуса в столице Татарстана. Новый логотип начали наносить на весь электрический транспорт предприятия, форменную одежду сотрудников, спецтехнику и автотранспорт, метрополитен, жетоны и так далее.

Например, на закупку жетонов у городского предприятия ушло 10 миллионов рублей. Закуплено должно было быть 200 тысяч штук. На реверсе жетона разместили логотип метро столицы Татарстана и традиционный татарский орнамент, на аверсе — логотип и надпись «Казанский метрополитен». Там же расположили две звездочки.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Обновление логотипов у метро за миллион

После объявления о ребрендинге, «Метроэлектротранс» перешел к обновлению логотипов метро. Для этого было проведено два тендера на 319 тысяч рублей и 271 тысячу рублей. Замене подлежат световые коробы у входов в метрополитен, причем только на трех станциях и тех, что в центре города. Это были: «Площадь Тукая» и «Кремлевская» с двух сторон.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Всего предприятие собиралось закупить 7 штук таких световых коробов. Выполнены они должны быть из нержавеющей стали в зеленом цвете. Оснастили их светодиодными модулями со специальной защитой. Прослужить они должны не менее 5 лет.

Обновление троллейбусов за 2,3 миллиона

Уже в августе «Метроэлектротранс» перешел к ребрендингу троллейбусов. Для этого была изготовлена специальная аппликация. Всего ее было закуплено 132 штуки. Обклеить должны следующие модели троллейбусов: «Тролза» «Оптима», «Тролза» «Оптима-2», и «Авангард». На это выделили 2,3 миллиона рублей.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Новые логотипы предприятия уже начали клеить на крышу и боковые части троллейбуса. Лента, из которой сделают аппликацию, должна быть: формоустойчивой, термоустойчивой, устойчивой к морской воде, к воздействию химикатов, пожароустойчивой. Ее срок годности — не менее одного года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Закупка футболок поло почти за 400 тысяч

Кроме обновления транспорта, «Метроэлектротранс» потратил деньги еще и на закупку брендированной одежды, а именно футболок «Поло». На их покупку выделили 361 тысячу рублей. Всего приобрели 446 штук, каждая из них должна стоить около 1 тысячи рублей. Они обязательно должны быть трикотажные или вязаные.

Напомним, синие поло водители троллейбусов и трамваев начали примерять на прошлой неделе.

— Форма это дополнительный фактор, наравне с другими, который дисциплинирует, объединяет и формирует ответственность перед пассажирами и другими участниками дорожного движения. Изучив опыт работы других регионов и с целью выбора наиболее практичной, качественной и комфортной одежды, была пошита партия нового элемента форменной летней одежды для сотрудников МУП «Метроэлектротранс», — сообщили на предприятии.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Александр Зарипов