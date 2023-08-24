Президент России встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша», которым командовал татарстанец

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с экипажем легендарного танка «Алеша», который в зоне специальной военной операции уничтожил группу из восьми единиц бронетехники украинской армии в одном бою. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Танком командовал уроженец Татарстана — старший лейтенант Расим Баксиков.

Владимир Путин поздравил экипаж танка с получением государственных наград и обратил внимание на символичность события:

— И место знаковое. Все-таки это Курская дуга, связанная с самыми большим за всю историю войн и тем более за всю историю Великой Отечественной войны танковым сражением. И мне кажется символичным, что именно на этом месте — месте, где наши деды, прадеды сражались, вам вручены были медали Героя России.

Экипаж танка получил награду от президента России накануне. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Старший лейтенант Расим Баксиков получил звание Героя России. В напряженных боях он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм, заявили в Кремле.

Как рассказывали в Минобороны России, в первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два украинских танка Т-72Б. В следующие 30 минут они подбили один американский бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro. После их уничтожения танк еще около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения.



После того как у танка закончился боекомплект, он отправился на перезарядку, а к месту ведения боя направилась другая машина. Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.

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Маргарита Головатенко