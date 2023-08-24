Казгордума одобрила увеличение расходов и доходов бюджета Казани на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На XXIV сессии Казгордумы IV созыва одобрили внесение изменений в бюджет столицы Татарстана на 2023 год. В результате по доходам он составит 38,562 млрд рублей, по расходам — 43,828 млрд рублей.

Дефицит таким образом составит 5,265 млрд рублей. Покрыть его намерены за счет остатков средств бюджета Казани на начало года.



— Внесение изменений обусловлено следующими причинами: на основании нормативных актов, принятых правительством республики, в текущем году увеличен объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 192,4 млн рублей, в том числе на обеспечение равной доступности общественного транспорта — 93,5 млн рублей, продвижение мероприятия «СоТворение» — 50,3 млн рублей, на содержание муниципальных учреждений — 29,3 млн рублей, на выплату муниципальным работникам и гранты — 12,6 млн рублей, — рассказал на заседании Казгордумы начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин.

На переселение граждан из аварийного жилья Казань получила от Татарстана 6,7 млн рублей, следует из информации к докладу спикера.

— Также за счет остатков средств бюджета города на начало года предлагается увеличить расходную часть бюджета на 697,5 млн рублей и направить данные средства на содержание муниципальных учреждений в объеме 331 млн рублей, на благоустройство территории города и содержание улично-дорожной сети — 207,5 млн рублей, на приобретение жилья для семей, которые признаны малоимущими, — 57,3 млн рублей, на подключение к инженерным сетям объектов спорта — 36,7 млн, строительство, содержание и ремонт площадок для ТКО — 31 млн рублей, на общегородские мероприятия — 26,7 млн рублей, на прочие расходы — 6,2 млн рублей, — доложил Ирек Мухаметшин.



Напомним, 14 июня проходила XXIII внеочередная сессия Казанской городской думы. На ней расходную часть муниципального бюджета на 2023 год за счет остатков средств бюджета на начало года увеличили на 399 млн рублей.



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Татьяна Демина