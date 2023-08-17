Итоги дня: поручения Путина, скачки курса рубля, грядущее похолодание в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 17 августа:
- Президент России Владимир Путин поручил властям Татарстана и правительству страны определить возможность создания кампусов частных образовательных организаций высшего образования в стране. И еще глава государства дал поручение подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.
- Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России. Он назвал важнейшей задачей обновление парка общественного транспорта в стране, а также предложил обсудить проблему стоимости услуг общественного транспорта. Также российский лидер поручил найти надежное финансирование обновления общественного транспорта в регионах.
- В целом президент России утвердил перечень поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. Так, например, Путин поручил правительству обеспечить выплату пособия в связи с рождением ребенка, даже в случае роста доходов. Подробнее — читайте в нашем материале.
- Российский президент заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга. По его словам, в будущем в проект нужно включить и Казань.
- Днем доллар упал ниже 93 рублей, тогда как евро — ниже 101 рубля. Курс евро утром уже опускался ниже 102 рублей впервые со 2 августа этого года.
- Курс рубля продолжает расти на фоне сообщений ряда СМИ о «неформальной договоренности» Кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, однако если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, вероятен рост фискальной нагрузки.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании республиканского Кабмина и Координационного совета по реализации пилотного проекта «Эффективный регион» в республике назвал задачи, выполнение которых поможет создать для инвесторов благоприятные условия. Прежде всего это «подготовка квалифицированного персонала, определение и соблюдение четких регламентов, а также специальный пул земельных участков, которые должны быть готовы и могут быть переданы инвестору».
- Власти Казани отсудили у компании ПСО «Казань», которой владеет бизнесмен Равиль Зиганшин, чуть более 700 тысяч рублей за недоделки при строительстве домов в ЖК «Салават купере». Дело между сторонами рассматривалось в Арбитражном суде Татарстана. В судебных актах указывается, что разбирательство шло относительно одного дома №11-4, который ввели в эксплуатацию в сентябре 2017 года.
- Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана выпустила заявление в преддверии заседания президиума Государственного совета России, в котором говорится, что перевозчики надеются на рассмотрение вопроса «по программе обновления автобусных парков». По их словам, стоимость одного автобуса выросла с 11 млн рублей до 16—17 млн рублей, а в Казани нужно обновить 263 автобуса на данный момент. Перевозчики также обратили внимание на нехватку водителей и кондукторов.
- Банки и финансовые организации Татарстана готовятся принять участие в пилотном эксперименте по исламскому банкингу. К 1 сентября финансовые структуры должны подать в ЦБ заявки на включение в реестр с последующей обязанностью представлять регулярные отчеты о заключенных сделках по партнерскому финансированию. Хорошие перспективы эксперты сулят исламскому аналогу ипотеки «мурабаха»: для ее погашения разрешат использовать материнский капитал. На это же рассчитывают и банкиры.
- В ближайшие семь лет в Казанской агломерации введут 5,5 млн квадратных метров жилья. По словам заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшата Гимаева, власти вкладывают огромные средства в развитие инфраструктуры Лаишевского узла.
- В мэрии Казани обещали расширить дорогу по улице Нурихана Фаттаха в ответ на жалобы казанцев на пробки в районе ЖК «Салават купере». Но информации о сроках выполнения работ у сотрудников исполкома нет.
- Очередную партию гуманитарного груза отправили сегодня из Казани в Лисичанск и Рубежное. Исполком города совместно с фондом «Добрая Казань» собрал продовольственные товары длительного хранения, бытовую химию, спецодежду и строительные материалы.
- В Татарстан после продолжительной жары придет похолодание. Начиная с воскресенья дневные температуры воздуха не превысят +25 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики. В эту пятницу днем воздух прогреется до +34 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.
- В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 3 938 случаев, когда собаки покусали человека. Показатель пострадавших составил 105,16 на 100 тысяч населения, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (112,56), за медицинской помощью из-за повреждений, нанесенных животными, с начала года обратились 5 880 татарстанцев.
- Здания Макарьевской церкви, на территории которых сейчас находится СИЗО-2, передадут РПЦ только после сдачи в эксплуатацию нового СИЗО на тысячу мест, которое строится в Авиастроительном районе, рассказал «Реальному времени» председатель информационного отдела Казанской епархии иерей Димитрий Аликин. Сейчас в церкви находятся 124 камеры для содержания женщин, а также складские помещения. Разработка проекта и дальнейшее проведение реставрации возможны после передачи объекта Казанской епархии РПЦ и полного освобождения всех помещений церкви. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Ведомство утвердило перечень из 5 110 специальностей, по которым планируется обучать в колледжах. В перечне появилось более 250 новых профессий, в числе которых оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.
- В Бугульме 30 августа отметят сразу три праздника — День республики, День города и День нефтяника. Перед жителями и гостями города выступит известная группа Gayazovs Brothers. Праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на центральной площади города имени Ленина.
- Известные артисты выступят в День республики и в Набережных Челнах. Так, на майдане парка Прибрежный будут петь рэп-исполнитель Мот и арт-группа «Хор Турецкого», сообщает пресс-служба местной администрации. Праздничная программа в парке начнется в среду, 30 августа, в 16.30.
- В Казани за семь месяцев этого года зарегистрировали 81 ДТП с участием детей, в которых 87 несовершеннолетних получили различные травмы. Из них 49 получили тяжелые травмы (ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы).
- Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На фотографии — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.
Ключевые события 540-го дня специальной военной операции на Украине:
- Александр Лукашенко заявил, что Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тыс. человек. Однако, как заявил белорусский лидер, в то же время у России есть в резерве корпус в 250 тыс. человек.
- Также президент Белоруссии высказал мнение, что Украина может потерять все свои территории, если продолжит вести боевые действия.
- По его словам, нежелание украинских политиков вести переговоры может привести к военному перевороту в Киеве. Лукашенко выразил мнение, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они «подкармливают» самомнение Владимира Зеленского.
- Российские военные предотвратили новую попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам над Белгородской областью. Силы ПВО обнаружили украинский дрон и уничтожили около 9.00.
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.
- На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области и Ольшана Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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