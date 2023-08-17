В России будут платить пособия после рождения ребенка вне зависимости от улучшения материального положения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату пособия в связи с рождением ребенка, даже в случае роста доходов. Информация опубликована на сайте Кремля.

— Правительству обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие, — говорится в тексте.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2023 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Госдуме предложили произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе. С такой просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратилась глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, комитет Госдумы по вопросам семьи поддерживает семьи, которые обратились с просьбой о выделении соответствующих средств в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей.



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Айрат Назипов