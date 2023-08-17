Рэпер Мот и «Хор Турецкого» выступят на Дне республики в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На День республики в Набережных Челнах выступят известные артисты. Так, на майдане парка Прибрежный будут петь рэп-исполнитель Мот и арт-группа «Хор Турецкого», сообщает пресс-служба местной администрации.

Праздничная программа в парке начнется в среду, 30 августа в 16.30 с театрализованного представления «Родная земля — Татарстан». Во время праздника на сцену также выйдет народный артист республики Филюс Кагиров.

Еще зрителей ждет дискотека и праздничный салют, запуск которого состоится в 21.00.

В июле «Реальное время» писало, что Казань уже занялась поиском организатора Дня Татарстана и города. Праздник традиционно пройдет 30 августа и станет дополнительным выходным днем для жителей региона. Потратить на торжества в этом году готовы почти столько же, сколько и в прошлом, — 28,1 млн рублей. Что ждет казанцев в предпоследний день лета — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов