Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки. Информация опубликована на сайте Кремля.

— Правительству РФ подготовить совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр», автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения, — сказано в тексте.

Исполнить поручение необходимо до 30 сентября.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

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Айрат Назипов