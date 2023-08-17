Курс доллара упал ниже 93 рублей, евро — до 100

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Доллар упал ниже 93 рублей, тогда как евро ниже 101 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 по московскому времени доллар торгуется в пределах 92 рублей 70 копеек. Падение с начала дня составило чуть меньше двух рублей.

Европейскую валюту можно приобрести за 100 рублей 87 копеек. Падение составило чуть больше двух рублей. Сегодня курс евро уже опускался ниже 102 рублей впервые с 2 августа этого года.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Курс рубля продолжает расти на фоне сообщений ряда СМИ о «неформальной договоренности» кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, однако если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, вероятен рост фискальной нагрузки.

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Айрат Назипов