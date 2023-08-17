«Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Роскосмос ТВ»/YouTube.com

Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщает «Роскосмос».



На фотографии — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3». Полученные снимки дополняют имеющиеся сведения об этом кратере.

Накануне впервые в истории России автоматическая станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.



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Маргарита Головатенко