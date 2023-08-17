В пятницу в Татарстане ожидается до +34 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в пятницу, 18 августа, днем воздух прогреется до +29..+34 градусов. В Казани ожидается от +31 до +33°С.

Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует на завтра переменную облачность. Днем локально возможен кратковременный дождь. Порывы северо-восточного, восточного ветра могут усиливаться до 14 м/с.

В ночь на 18 августа в республике ожидается от +12 до +17 градусов. Существенных садков не прогнозируется, местами возможен туман.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, в прошлые выходные, 12 и 13 августа, среднесуточные температуры воздуха в Татарстане оказались на 5—7 градусов выше многолетних значений. Днем зафиксировали от +27 до +31°С. В ночь на понедельник, 14 августа, температуры воздуха составили от +8 до +15 градусов, а на западе — до +20°С.



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Татьяна Демина