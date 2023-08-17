Президент России утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ — главное

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума, который проходил в 2023 году с 14 по 17 июня. Он опубликован на сайте Кремля.

До 1 октября правительство России должно обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, даже если доходы трудоспособных членов семьи в течение срока, на который оно назначено, выросли. До этой же даты кабмину необходимо внести в нормативно-правовые акты изменений, позволяющие сохранить права на ежемесячную выплату законному представителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае их частичной занятости.

Совместно с Госдумой правительство России до начала октября должно внести в федеральное законодательство изменения, касающиеся сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До начала октября российскому правительству в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» поручено обеспечить в этом и следующем году дополнительное выделение как минимум 11 млрд рублей на гранты на проекты по созданию глэмпингов. От него также требуется включить обеспечить предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

К началу учебного года кабмин должен предоставить Владимиру Путину доклад по формированию национальных рейтингов вузов и ссузов. Они будут формироваться на основе оценки эффективности их работы по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, их востребованности на рынке труда и уровне их зарплат.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До 1 марта 2024 года правительство должно обеспечить создание в регионах Росси с высоким уровнем безработицы не менее 10 образовательных объектов для подготовки специалистов по техническим направлениям, в том числе в сфере информационных технологий, с применением дистанционных образовательных технологий. Работу организуют при участии ПАО «Сбербанк России» с привлечением средств федерального бюджета.

Правительству страны также необходимо сформировать «прогноз потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период с учетом необходимости технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов». Его потребуется ежегодно актуализировать, ориентируюсь на изменения состояния рынка труда. Работу проведут при участи Российского союза промышленников и предпринимателей и органов исполнительной власти регионов. Доклад Владимир Путин требует предоставить до 1 октября.



Президент России также распорядился принять дополнительные меры по поддержке реализации и продвижения на маркетплейсах, в том числе за рубежом, отечественных товаров, и предусмотреть мониторинг их эффективности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин займется и разработкой комплекса специальных мер по поддержке и развитию хозяйствующих субъектов, превысивших предельный размер дохода и (или) численность работников, установленные для МСП. Сделать это необходимо до 1 декабря.

Правительству также необходимо ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, «в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована».

При участии Генпрокуратуры и МВД России правительство должно внести изменения в законодательство, исключающие возможность привлечения предпринимателей к административной ответственности «за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Вместе с Верховным Судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и МВД России кабмин должен внесение в законодательство поправки, увеличивающие как минимум в два раза минимальные значения крупного и особо крупного размеров ущерба «в целях квалификации преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 16 июня Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие в этом году посвятили суверенному развитию — основе справедливого мира.



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Татьяна Демина