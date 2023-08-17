Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские военные предотвратили новую попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны страны.

Силы ПВО обнаружили украинский дрон над Белгородской областью. Его уничтожили в районе 9.00.

Пострадавших и разрушений нет.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Накануне в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника на территории Калужской области. Еще один дрон ВСУ сбит над Крымом.

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Айрат Назипов