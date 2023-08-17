Похолодание придет в Татарстан в воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстан после продолжительной жары придет похолодание. Начиная с воскресенья дневные температуры воздуха не превысят +25 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 18 августа, в Татарстане ожидается от +12 до +17°С, а на западе — до +20°С. Существенных осадков не прогнозируется, а в отдельных районах возможен туман. Днем воздух прогреется до +34 градусов, местами пройдет кратковременный дождь.



В ночь на субботу, 19 августа, в республике прогнозируется от +14 до +19°С без существенных осадков. Утром и днем местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой и сильным ветром, а воздух прогреется до +24...29 градусов.

Существенное снижение температурного фона из-за северных воздушных потоков начнется в воскресенье, 20 августа. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов, местами в южных районах Татарстана пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем прогнозируется от +20 до +25°С, осадки маловероятны.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится аналогичная погода. Днем в понедельник, 21 августа, ожидается от +20 до +25 градусов без существенных осадков.

Напомним, в прошлые выходные, 12 и 13 августа, среднесуточные температуры воздуха в Татарстане оказались на 5—7 градусов выше многолетних значений. Днем зафиксировали от +27 до +31°С. В ночь на понедельник, 14 августа, температуры воздуха составили от +8 до +15 градусов, а на западе — до +20°С.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина