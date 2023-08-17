У ПСО «Казань» Зиганшина отсудили чуть больше 700 тысяч рублей за недоделки в «Салават купере»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сданном доме на стенах и потолке образовались трещины

Власти Казани сумели отсудить у компании ПСО «Казань», которой владеет бизнесмен Равиль Зиганшин, чуть более 700 тысяч рублей за недоделки при строительстве домов в ЖК «Салават купере». Дело между сторонами рассматривалось в Арбитражном суде Татарстана. В судебных актах указывается, что разбирательство шло относительно одного дома №11-4, который ввели в эксплуатацию сентябре 2017 года.

В материалах дела сообщается, что в 2018 году, после того как дом был принят у ПСО «Казань», он был передан Государственном жилищному фонду при президенте Татарстана (ГЖФ). В качестве истцов выступает семейная пара, которая купила квартиру в ЖК за 2,9 миллиона рублей.

Строительные недоделки супруги заметили уже после того, как въехали в квартиру. Устранить изъяны они попросили ГЖФ, но в фонде это делать не согласились. Тогда все перешло в судебное разбирательство. Сначала новоселы подали иск в Вахитовский суд Казани, а позже уже и в Верховный суд Татарстана. Семья выявила в своей новой квартире следующие недоделки: отслаивались обои, линолеум был плохо уложен, а стены вообще косились. На потолке и стенах появились трещины, на окнах была плесень и образовывался конденсат, кроме того, в доме было холодно. В итоге то дело пара выиграла. ГЖФ должен был выплатить Хасбиуллиным эти самые 700 тысяч рублей.

Так выглядел недостроенный дом в ЖК «Салават купере». realnoevremya.ru (архив)

А далее дело переместилось в Арбитражный суд Татарстана: ГЖФ и исполком Казани потребовали эти деньги уже с фирмы Зиганшина. Разбирательство между ПСО «Казань» и городскими властями закончилось в пользу вторых. Изначально мэрия требовала с компании 731 тысячу рублей, но должна получить 701 тысячу. К слову, компания уже подала апелляцию на это решение, она была зарегистрирована 15 августа.

Как Равиля Зиганшина изгоняли со стройки в «Салават купере»

ПСО «Казань» отстранили от стройки ЖК еще в 2018 году. Причиной тому стали многочисленные жалобы людей, купивших там квартиры. Жители жаловались на то, что дома не сдаются в срок, а если и уж передаются им в собственность, так там выявляются огромные недоделки.

Зиганшину дали достроить только лишь один дом. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дело даже дошло до того, что пришлось достраивать 11-й квартал жилого комплекса. Так, например, дома 11-1 и 11-5 до ума доводили компании «Строитель+» и «ПСК Народный дом». В наследство им ПСО «Казань» оставило недоделки с внутренней проводкой. Как жаловались жители домов, в некоторых местах просто не было электропроводов. Позже там начала отслаиваться штукатурка, которую пришлось переделывать, впрочем, как и полы.

В какой-то момент жители даже сами взялись за строительные инструменты и пошли исправлять «косяки». Они пытались зайти за ворота недостроенных домов, но на площадку их не пустил охранник. Туда даже вызвали полицию, чтобы проверить, нет ли на объекте несанкционированного митинга.

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Дарья Пинегина