Владимир Путин поручил Татарстану определить возможность создания кампусов частных образовательных организаций

Президент России Владимир Путин поручил властям Татарстана, а также правительству страны и организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» определить возможность создания кампусов частных образовательных организаций высшего образования в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Идею нужно воплотить в жизнь в рамках реализации программы по созданию сети современных кампусов. Президент ждет доклада по этой теме до 30 марта следующего года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на итоговой пленарной дискуссии в рамках церемонии закрытия XI Международного образовательного форума «Летний Кампус Президентской Академии», заявил, что перед республикой стоит задача не только сделать так, чтобы молодежь не уезжала, но и привлекать ее в регион.



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Айрат Назипов