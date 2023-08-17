В Казани за семь месяцев произошло 81 ДТП с участием детей

В Казани за семь месяцев этого года зарегистрировали 81 ДТП с участием детей, в которых 87 несовершеннолетних получили различные травмы, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по городу.



Из 87 травмированных детей 49 получили тяжелые травмы (ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы), 38 — ушибы и ссадины различных частей тела.

В Татарстане участились дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Одно из последних происшествий случилось в Лаишевском районе Татарстана: 14-летний водитель питбайка не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате его и 11-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. На момент ДТП мотошлемы у подростков отсутствовали.

В Чистополе 16-летний подросток на мопеде погиб, столкнувшись с автомобилем Mercedes. Молодой человек управлял транспортом, не имея водительского удостоверения.



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Маргарита Головатенко