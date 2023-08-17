В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем. Такое заявление на Московском урбанистическом форуме сделал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ведомство утвердило перечень из 5 110 специальностей, по которым планируется обучать в колледжах. В перечне появилось более 250 новых профессий, в числе которых оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

Министр не уточнил, в каких именно учреждениях будут обучать этой специальности.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В мае в России стартовала программа по подготовке инструкторов по управлению боевыми FPV-дронами. Она доступна для сотрудников спецслужб и военнослужащих, получивших ранения, несовместимые с продолжением службы.

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Айрат Назипов