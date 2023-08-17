Перевозчики Казани выпустили заявление перед заседанием Госсовета России по развитию общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана выпустила заявление в преддверии заседания президиума Государственного Совета России, темой которого станет развитие общественного транспорта. В нем говорится, что перевозчики надеется на рассмотрение вопроса «по программе обновления автобусных парков».

В Ассоциации АТП Татарстана выделили четыре необходимых для отрасли решения — принятие федеральной программы по обновлению автобусного парка и масштабной программы модернизации транспортной отрасли, ввести в республике и ее столице брутто-контракт, как, например, в Москве, Перми и Твери, а также утвердить «компенсацию полным рублем за поездку льготников из бюджета».

— Сегодня обновление [автобусов] — это большая головная боль. Стоимость одного автобуса выросла с 11 млн рублей до 16-17 млн рублей. Плюс 40% от стоимости автобуса нужно выплатить перевозчику за взятый кредит на покупку общественного транспорта. На данный момент нужно обновить 263 автобуса в Казани, — говорится в сообщении Ассоциации АТП Татарстана. По ее расчетам, в ближайшие три года в Казани потребуется обновить еще 128 автобусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Ассоциации АТП Татарстана считают, что «транспортная отрасль Татарстана находится в затяжном кризисе». В качестве примера там привели Бугульму, где из-за нерентабельности бизнеса перевозчик распилил автобусы на металлолом, из-за чего город остался без общественного транспорта.

— Ассоциация фиксирует тревожные сигналы из разных районов Татарстана. В Казани пассажиры просят пустить дополнительные автобусы до поселков, организовать движение общественного транспорта в вечернее время, ввести новые современные услуги, установить кондиционеры в автобусах. Перевозчики бы рады реализовать мечты казанцев, но остро стоит вопрос финансового обеспечения, — рассказали в организации.

Перевозчики также обратили внимание на нехватку водителей и кондукторов. Дефицит кадров оценивается более чем в тысячу человек.

Этим летом в Казани фиксируется от 15 до 30 сходов автобусов старше десяти лет. По данным Ассоциации АТП Татарстана, 263 автобуса исчерпали свой ресурс и требуют замены. Они работают на маршрутах №5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90 и 94.

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Татьяна Демина