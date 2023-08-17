«Готовность выразили четыре организации»: как стартует эксперимент по исламскому банкингу в Татарстане

ЦБ начал принимать заявки на участие в пилотном проекте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банки и финансовые организации Татарстана готовятся принять участие в пилотном эксперименте по исламскому банкингу. К 1 сентября финансовые структуры должны подать в ЦБ заявки на включение в реестр с последующей обязанностью представлять регулярные отчеты о заключенных сделках по партнерскому финансированию. Хорошие перспективы эксперты сулят исламскому аналогу ипотеки «мурабаха»: для ее погашения разрешат использовать материнский капитал. На это же рассчитывают и банкиры.

«В настоящее время готовность принять участие в эксперименте выразили четыре действующие организации»

На этой неделе крупные финансовые структуры начали подготовку заявительных документов для вхождения в реестр ЦБ, отвечающего за ход пилотного эксперимента по исламскому банкингу в Татарстане. Скорее всего, очередь из претендентов стоять не будет, прогнозирует один из собеседников «Реального времени».

— Исламский банкинг — довольно узкая ниша, так как действует запрет на процентный доход. Отсюда — малые обороты. Желающих кинуться с головой в «мурабаху» или «иджару» среди банкиров почти нет, — уверяет он.

Впрочем, ажиотажа не ждут и в ЦБ.

— В настоящее время готовность принять участие в эксперименте выразили четыре действующие организации, расположенные в Республике Татарстан, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регулятора.

Банки и финансовые организации Татарстана готовятся принять участие в пилотном эксперименте по исламскому банкингу. realnoevremya.ru

Там напомнили о необходимости пройти заявительную регистрацию — чтобы стать участником эксперимента, организации необходимо будет подать заявление о включении в специальный реестр, который будет вести Банк России. Пока никто из интересантов заявки не подал, а значит, их имена не могут быть названы до официальной регистрации. Но время еще есть.

— Принятый федеральный закон о проведении эксперимента по партнерскому финансированию вступает в силу с 1 сентября. Именно с этой даты начнется реализация эксперимента, — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

К этому моменту сведения об участниках эксперимента будут размещены в открытом доступе, обещают в ЦБ.

— Проект указания Банка России о ведении реестра предусматривает, что в публичном доступе будет размещаться информация о наименовании, адресе, официальном сайте участника эксперимента, о дате включения его в реестр и некоторые другие сведения. Они позволят потенциальным клиентам однозначно идентифицировать организацию как участника эксперимента и получить контактные данные для дальнейшего взаимодействия, — отметили в регуляторе.

Около 30% мусульман вкладывают капиталы в «мударабу»

Впрочем, предсказать приверженцев «мударабы» и «мушараки» несложно, и в ЦБ их знают и без формальных заявок.

— Они предоставляют финансирование для физических и юридических лиц на приобретение оборудования, спецтехники и недвижимости на условиях рассрочки, а также лизинг в соответствии с принципами партнерских финансов, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Действительно, в течение двух лет Сбербанк через флагманский офис выдает финансирование по канонам ислама, а финансовый дом «Амаль» имеет исламские продукты в пассивах и активах.

В течение двух лет Сбербанк через флагманский офис выдает финансирование по канонам ислама. realnoevremya.ru

— До 1 сентября мы подадим заявку в ЦБ, — сообщил гендиректор ФД «Амаль» Рустам Сагдеев.



По его словам, с запуском эксперимента условия по финансовым услугам не изменятся: «Плюс принятия федерального закона в том, что исламский банкинг вошел в правовое поле, финансовые услуги станут прозрачными, повысится доверие граждан».

Он считает, что отказ от процентов (рибы) сделает инструмент партнерского финансирования наиболее востребованным.

— Здесь нет скрытых комиссий, одностороннего повышения процентных ставок, — сказал Сагдеев.

По его данным, около 30% мусульман вкладывают капиталы в пассивы «мудараба» (исламский депозит) и сами выбирают, куда инвестировать.

Правда, развивать халяльную ипотеку, как некоторые банки, он не берется.

— Право работать с материнским капиталом есть только у кредитных учреждений, поэтому мы не сможем, — пояснил гендиректор ФД «Амаль».

В банке ожидают, что в сентябре-октябре появится услуга по использованию маткапитала по «халяльной ипотеке» при достижении ребенком возраста трех лет. realnoevremya.ru

Льготная ипотека — харам для мусульман

Действительно, карт-бланш для «мурабахи» получат только банки. Они смогут использовать материнский капитал в исламской ипотеке. Причем эта норма появилась буквально перед принятием закона. «Ко второму чтению удалось внести исламскую ипотеку, это было почти невозможно», — рассказывал недавно депутат Госдумы Айрат Фаррахов (входил в рабочую группу по разработке законопроекта).

— Как правило, мусульмане многодетные, но как раз они не берут льготную ипотеку по идеологическим соображениям, — пояснил «Реальному времени» доцент кафедры гражданского права КФУ, руководитель Международной школы исламского бизнеса, экономики и права (ISIBEL) Ильсур Салихов. — Несмотря на то, что московский муфтият разрешил льготную ипотеку, мусульманские семьи ею не пользовались. Поэтому огромное преимущество в том, что исламскую ипотеку можно погашать материнским капиталом.

В Сбербанке, у которого уже работает исламский офис в Казани, могут сделать ставку именно на халяльную ипотеку с маткапиталом. В банке ожидают, что в сентябре-октябре появится услуга по использованию маткапитала по «халяльной ипотеке» при достижении ребенком возраста трех лет. В исламском офисе Сбера есть услуги мударабы (доверительное управление активами), иджары (лизинг), финансирования застройщиков. Недавно завершился первый проект по строительству жилья общей стоимостью около 1 млрд рублей.

Наверняка стоит ожидать заявок и от других банков Татарстана, в том числе крупных. Однако подтвердить намерение подать заявку в ЦБ ни в одном из них пока не смогли.