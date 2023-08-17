Раис Татарстана: нужно выполнить несколько задач, чтобы создать инвесторам благоприятные условия

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал задачи, выполнение которых поможет создать инвесторам благоприятные условия. Их он перечислил на совместном заседании республиканского кабмина и Координационного совета по реализации пилотного проекта «Эффективный регион» в республике.

— Это прежде всего подготовка квалифицированного персонала, определение и соблюдение четких регламентов, а также специальный пул земельных участков, которые должны быть готовы и могут быть переданы инвестору. Все это ускорит работу с инвесторами. В принципе работа в этих направлениях организована. Просьба жестко выдерживать регламенты. Мы ждем реальных результатов, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

На заседании обсудили развитие проекта «Сквозной инвестиционный поток». Сейчас работа ведется по девяти алгоритмам для оптимизации ключевых процедур, необходимых в реализации инвестиционных проектов. Раис Татарстана заметил, что реализация проекта будет продолжена, и призвал органы власти и ресурсоснабжающие организации «серьезно подойти к работе».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В свою очередь, премьер-министр республики Алексей Песошин напомнил, что Татарстан пятый год сохраняет за собой второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Но регион не намерен останавливаться на достигнутом. По его словам, резервы и направления для улучшения позиций республики имеются.

В июле в Татарстане снизили порог для инвесторов в промпарках. Законопроект направлен на введение дополнительных мер поддержки инвесторов, которые планируют вкладывать средства в создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах.

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Айрат Назипов