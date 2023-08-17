В Казани хотят расширить дорогу по улице Нурихана Фаттаха до четырех полос

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мэрии Казани обещали расширить дорогу по улице Нурихана Фаттаха в ответ на жалобы казанцев относительно пробок в районе ЖК «Салават купере». Обращение появилось в соцсетях.

— О усугубившейся ситуации с пробками после строительства «расширенной» дороги Залесный — «Салават купере» уже никто не вспоминает. Даже те, кто по часу стоит в этой пробке на таком коротком участке в любое время суток и просто хочет попасть домой после работы и наоборот. О жителях поселка Осиново вообще молчу, проблема с выездом и заездом в него стояла испокон веков, — написал местный житель.

В мэрии рассказали, что дорога по улице Нурихана Фаттаха будет расширена. Но информации о сроках выполнения работ у сотрудников исполкома нет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Как сообщает администрация района, расширение дороги по улице Фаттаха также есть в планах. В дальнейшем дорогу планируют расширять до четырех полос до поселка Осиново с выходом на М-7. Однако сроки выполнения данных работ пока неизвестны, — ответили в мэрии.

Улица Нурихана Фаттаха расположена на пересечении с улицей Залесной, рядом с Горьковским шоссе, на котором идут работы по расширению дороги до шести полос. Рабочие уже уложили третью полосу трассы от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец», отремонтировали существующее покрытие от «Факела» до ул. Осиновской, построили тоннельные части разворотных петель около перекрестков улиц Фрунзе и Болотникова, Восстания и Болотникова, СК «Олимпиец», ул. Залесной.



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Айрат Назипов