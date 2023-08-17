На Дне республики в Бугульме выступит группа Gayazovs Brothers

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео GAYAZOV$ BROTHER$/YouTube.com

В Бугульме 30 августа отметят сразу три праздника — День республики, День города и День нефтяника. Перед жителями и гостями города выступит известная группа Gayazovs Brothers.

Праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на центральной площади города имени Ленина. Здесь будут организованы мастер-классы, интерактивные площадки, выставки, спортивные и интеллектуальные игры.

Культурная программа пройдет с участием творческих коллектив из Армавира Краснодарского края. Для гостей праздника выступит татарстанская группа — этнo-электронный DJ-проект ABIEM Project и кавер-группа Blackberry. Еще гостей ждет шоу витязей и салют.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Gayazovs Brothers — это российская музыкальная группа. Состоит из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых. Они выпустили ряд клипов. Наиболее известные песни: «Малиновая лада», «Я, ты и море», «Увезите меня на Дип-хаус», «До встречи на танцполе» и так далее.

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что власти Бугульмы потратят на праздник до 6,8 миллиона. Курировать концертную программу в Бугульме, как и в других городах Татарстана, будут двое ведущих — на русском и татарском языках. Специально для детей в городе организуют интерактивную программу с мыльными пушками, а веселить более взрослую публику 14 трюками будет шоу силачей. Кроме того, по улицам не менее трех часов будут ходить артисты на ходулях. Хедлайнерам праздника отведут 40 минут на выступление.

Помимо организации и проведения шоу большую работу выполнят и по оформлению города. Специально для этой цели подрядчик должен разработать ряд дизайн-макетов. В той же стилистке, что будет разработана для украшения улиц, оформят наградную и сувенирную продукцию: шарики, блокноты, ручки, медали, буклеты, открытки и многое другое.

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Айрат Назипов