«Нужно двигаться в Казань»: Владимир Путин — о реализации скоростной железнодорожной магистрали

Президент России Владимир Путин заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга. Глава государства добавил, что в будущем нужно включить в проект и другие города, включая Казань.

— Потом, безусловно, надо двигаться и в Нижний, нужно двигаться и в Воронеж, и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это не только снизит время передвижения от одной крупной агломерации к другой, но и улучшит связанность страны, а также подтолкнет к развитию образовательных и научных сфер.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также российский президент сообщил, что переговорит с белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.

— Мне кажется, нужно было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление было бы очень востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что отечественные банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Банки будут подключаться к этой работе, видят для себя хорошую экономическую, финансовую перспективы. Уверен, у нас все получится, — дополнил мысль президент.

Проект ВСМ Москва — Казань в течение нескольких лет обсуждался как приоритетный в сфере развития высокоскоростного движения на железных дорогах. В апреле 2019-го стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2020-м вице-премьер страны Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. В 2021 году Хуснуллин выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».

В ноябре 2021 года глава Минтранса России Виталий Савельев сообщал, что решение о ВСМ окончательно не принято. Он указывал, что, если магистраль все же построят, она в первую очередь будет направлена на перевозку пассажиров, а освободившаяся железнодорожная ветка — на грузоперевозки. А уже через год ведомство вернулось к идее рассмотреть возможность создания высокоскоростного ж/д сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.

Помимо железнодорожной магистрали Казань и Москву дополнительно свяжет скоростная автомагистраль. Еще выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин говорил, что в перспективе трасса М-12 получит выход на Казахстан и Китай.



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Айрат Назипов