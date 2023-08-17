«Ведомости»: российские власти пока не собираются ужесточать валютный контроль

Российские власти пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. Как сообщают «Ведомости», об этом договорились на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Источники издания указывают, что кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий.

Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, однако если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, вероятен рост фискальной нагрузки.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

По словам источников газеты, участники встречи выразили согласие с мнением, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, по большей части лишь маскируя фундаментальные причины ослабления нацвалюты.



Участники встречи признали, что главный фактор снижения курса — это мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы (М2).

Как утверждают источники газеты, Набиуллина объяснила решение повысить ключевую ставку не столько ситуацией с курсом, сколько с усилившимися инфляционными рисками. Она выразила мнение, что для охлаждения спроса на импорт, который стал одной из причин ослабления рубля, правительству следует подумать о повышении ввозных пошлин.

Участники договорились, что, помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.

Центробанк России 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц. В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение было вынужденным. Подробнее — в нашем материале.



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Илина Хакимова