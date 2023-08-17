Макарьевскую церковь передадут РПЦ только после сдачи в эксплуатацию нового СИЗО в Казани
Передача возможна не раньше 2026 года
Здания Макарьевской церкви, на территории которых сейчас находится СИЗО-2, передадут РПЦ только после сдачи в эксплуатацию нового СИЗО на тысячу мест, которое строится в Авиастроительном районе, рассказал «Реальному времени» председатель информационного отдела Казанской епархии иерей Димитрий Аликин. Сейчас в церкви находятся 124 камеры для содержания женщин, а также складские помещения. Разработка проекта и дальнейшее проведение реставрации возможно после передачи объекта Казанской епархии РПЦ и полном освобождении всех помещений церкви. Подробнее — в материале «Реального времени».
Две церкви объединит стеклянный купол
Как рассказал иерей Димитрий Аликин, здание Церкви преподобного Макария Желтоводского Чудотворца в Адмиралтейской слободе Казани и земельный участок под ним находятся в собственности РФ и оперативном управлении СИЗО-2. Используются они для следующих нужд: камеры для содержания под стражей женщин на 124 места, отряд хозяйственного обслуживания на З1 человека, складские помещения.
— В 2019 году под руководством епархиального архитектора сryдент КГАСУ выполнил дипломный проект на тему «Реставрация комплекса церкви Макария Желтоводского в Адмиралтейской слободе г. Казани», — подтвердил ранее опубликованную информацию «Реальным временем» иерей Димитрий Аликин. — Проектное предложение сохраняет оба здания церкви, соединяя оба объема стеклянным куполом, в котором располагается винтовая лестница на хоры красного храма. В древней церкви сохраняется два боковых предела и трапезная для прихожан. Восстанавливаются верхним ярусы колокольни. В краснокирпичный церкви восстанавливаются основной алтарь и два боковых предела. В подвальном этаже располагается кухня и хозяйственные помещения.
В 2019 году руководством ФСИН было принято решение о выделении средств на проектирование и выполнение противоаварийных и консервационных работ на старой части церкви, которая в последнее время не эксплуатируется. В 2020 году было получено разрешение, в итоге провели работы по ремонту, усилению аварийных конструкций здания, разборка неремонтно пригодных советских участков, возведение временной кровли.
Передача возможна не раньше 2026 года
Согласно последней информации, перемещение лиц, содержащихся в здании церкви преподобного Макария Желтоводского, в другие СИЗО республики не предоставляется возможным.
— Передача здания церкви в собственность Казанской епархии возможна только после окончания строительства и ввода в эксплуатацию нового комплекса СИЗО на 1000 мест в Авиастроительном районе Казани. — сообщил Аликин.
Он напомнил, что в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2025)» выделили 6 млрд рублей и начали строительство следственного изолятора на 1000 мест. Срок окончания строительства — ноябрь 2025 rода, подрядчиком является ООО «Евростройхолдинг+».
— Таким образом, разработка научно-проектной документации в полном объеме и дальнейшее проведение ремонтно-реставрационных работ возможно после передачи объекта Казанской епархии РПЦ и полном освобождении всех помещений церкви, занятых ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по РТ (начало 2026 года), — сообщает председатель Информационного отдела Казанской епархии.
Экскурсия по тюремному маршруту — хорошая идея
Читатели «Реального времени» бурно отреагировали на известия о изменении статуса зданий СИЗО-2. В комментариях под статьей о передаче храмов на территории изолятора РПЦ тут же обсудили и возможность экскурсионного маршрута по казанским местам «большого террора» 1937-1938 годов. Казанцы не хотят, чтобы эта трагическая и позорная часть истории нашей страны была забыта.
— Можно было бы перечислить всех известных сидельцев и устраивать экскурсии для туристов внутри этих здании, — пишет анонимный читатель «Реального времени».
Ему вторит другой читатель: «Да, Музей ГУЛАГА НКВД СССР не плохо бы там сделать, в память о годах большого террора, массовых национальных операциях по 10-ти с лишним линиям».
С ними соглашается еще один казанец: «Здорово было бы для туристов очень познавательный «Тюремный маршрут» организовать по старинным местам заключения, все ведь они рядом компактно в центре Казани находятся. Еще живы потомки расстрелянных НКВД по ложным и выдуманным обвинениям ни в чем неповинных людей. Массово расстреливали именно в казанских церквях, о чем свидетельствовали горы останков, которые вывозили из храмов. Невинно замученные жертвы располагались и в Макарьевской церкви».
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