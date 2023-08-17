Макарьевскую церковь передадут РПЦ только после сдачи в эксплуатацию нового СИЗО в Казани

Передача возможна не раньше 2026 года

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Здания Макарьевской церкви, на территории которых сейчас находится СИЗО-2, передадут РПЦ только после сдачи в эксплуатацию нового СИЗО на тысячу мест, которое строится в Авиастроительном районе, рассказал «Реальному времени» председатель информационного отдела Казанской епархии иерей Димитрий Аликин. Сейчас в церкви находятся 124 камеры для содержания женщин, а также складские помещения. Разработка проекта и дальнейшее проведение реставрации возможно после передачи объекта Казанской епархии РПЦ и полном освобождении всех помещений церкви. Подробнее — в материале «Реального времени».

Две церкви объединит стеклянный купол

Как рассказал иерей Димитрий Аликин, здание Церкви преподобного Макария Желтоводского Чудотворца в Адмиралтейской слободе Казани и земельный участок под ним находятся в собственности РФ и оперативном управлении СИЗО-2. Используются они для следующих нужд: камеры для содержания под стражей женщин на 124 места, отряд хозяйственного обслуживания на З1 человека, складские помещения.



— В 2019 году под руководством епархиального архитектора сryдент КГАСУ выполнил дипломный проект на тему «Реставрация комплекса церкви Макария Желтоводского в Адмиралтейской слободе г. Казани», — подтвердил ранее опубликованную информацию «Реальным временем» иерей Димитрий Аликин. — Проектное предложение сохраняет оба здания церкви, соединяя оба объема стеклянным куполом, в котором располагается винтовая лестница на хоры красного храма. В древней церкви сохраняется два боковых предела и трапезная для прихожан. Восстанавливаются верхним ярусы колокольни. В краснокирпичный церкви восстанавливаются основной алтарь и два боковых предела. В подвальном этаже располагается кухня и хозяйственные помещения.

В 2019 году руководством ФСИН было принято решение о выделении средств на проектирование и выполнение противоаварийных и консервационных работ на старой части церкви, которая в последнее время не эксплуатируется. В 2020 году было получено разрешение, в итоге провели работы по ремонту, усилению аварийных конструкций здания, разборка неремонтно пригодных советских участков, возведение временной кровли.

предоставлено realnoevremya.ru Егором Кузьминым

Передача возможна не раньше 2026 года



Согласно последней информации, перемещение лиц, содержащихся в здании церкви преподобного Макария Желтоводского, в другие СИЗО республики не предоставляется возможным.

— Передача здания церкви в собственность Казанской епархии возможна только после окончания строительства и ввода в эксплуатацию нового комплекса СИЗО на 1000 мест в Авиастроительном районе Казани. — сообщил Аликин.

Он напомнил, что в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2025)» выделили 6 млрд рублей и начали строительство следственного изолятора на 1000 мест. Срок окончания строительства — ноябрь 2025 rода, подрядчиком является ООО «Евростройхолдинг+».

Под руководством Степана Новикова его ученик, студент КГАСУ Егор Кузьмин создал дипломный проект по реставрации Макарьевской церкви. предоставлено realnoevremya.ru Егором Кузьминым

— Таким образом, разработка научно-проектной документации в полном объеме и дальнейшее проведение ремонтно-реставрационных работ возможно после передачи объекта Казанской епархии РПЦ и полном освобождении всех помещений церкви, занятых ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по РТ (начало 2026 года), — сообщает председатель Информационного отдела Казанской епархии.

Экскурсия по тюремному маршруту — хорошая идея



Читатели «Реального времени» бурно отреагировали на известия о изменении статуса зданий СИЗО-2. В комментариях под статьей о передаче храмов на территории изолятора РПЦ тут же обсудили и возможность экскурсионного маршрута по казанским местам «большого террора» 1937-1938 годов. Казанцы не хотят, чтобы эта трагическая и позорная часть истории нашей страны была забыта.

— Можно было бы перечислить всех известных сидельцев и устраивать экскурсии для туристов внутри этих здании, — пишет анонимный читатель «Реального времени».

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Ему вторит другой читатель: «Да, Музей ГУЛАГА НКВД СССР не плохо бы там сделать, в память о годах большого террора, массовых национальных операциях по 10-ти с лишним линиям».

С ними соглашается еще один казанец: «Здорово было бы для туристов очень познавательный «Тюремный маршрут» организовать по старинным местам заключения, все ведь они рядом компактно в центре Казани находятся. Еще живы потомки расстрелянных НКВД по ложным и выдуманным обвинениям ни в чем неповинных людей. Массово расстреливали именно в казанских церквях, о чем свидетельствовали горы останков, которые вывозили из храмов. Невинно замученные жертвы располагались и в Макарьевской церкви».

