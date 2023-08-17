Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 102 рублей впервые со 2 августа этого года, свидетельствуют данные торгов.

Так, к 8.19 мск евро снижался 1,19% — до 101,98 рубля.

К 8.34 снижение немного замедлилось — до 102,12 рубля (-1,05%). Курс же доллара опускался до 93,92 рубля (-0,79%), юань находился на отметке 12,784 рубля (-0,91%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Так, курс рубля продолжает расти на фоне сообщений ряда СМИ о «неформальной договоренности» кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, однако если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, вероятен рост фискальной нагрузки.

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Илина Хакимова