Итоги дня: сроки открытия Вознесенского тракта, новый урожай зерновых в Татарстане, Путин об авто чиновников
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 3 августа:
- Президент России Владимир Путин высказал мнение, что всем нашим чиновникам необходимо использовать машины отечественного производства. Глава государства рассказал, что российские министерства и ведомства выступают за продолжение госзакупок иномарок. Сам Владимир Путин считает, что «это должно быть абсолютно исключено».
- Движение по первому участку Вознесенского тракта протяженностью 3,8 километра — от улицы Гвардейской до проспекта Победы — откроется 15 октября. Известно, что второй этап — от проспекта Победы до трассы М-7 — хотят закончить до 2025 года.
- Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев прокомментировал возможность сделать проезд по Вознесенскому тракту платным, заявив, что для этого необходимы инвестиции: частные или государственные.
- Мэр города Ильсур Метшин отметил, что завершение второго этапа работ будет зависеть от выделенного финансирования: «Дорога «пробита», и поэтому, дай бог, скоро поедем». По экспертизе, стоимость второго этапа достигает 26 миллиардов рублей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что первый в республике собранный урожай зерновых достиг 1 млн тонн. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, средняя урожайность зерновых составляет 28,4 ц/га. Обмолочено к сегодняшнему дню свыше 371 тыс. га засеянных земель.
- В приложениях снова начал отображаться казанский транспорт, курсирующий на дорогах города. Напомним, в Казани табло и навигация в приложениях перестали работать из-за сбоя на сервере еще 20 июля.
- В скором времени на территории Казани может появиться новая остановка для автобусов межмуниципальных маршрутов. Она будет расположена возле здания АО «Казанькомпрессормаш», в честь чего и получит свое название — остановочный пункт «Компрессорный».
- В Татарстане за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 8 852 дистанционных мошенничества и краж, в то время как, например, за январь — июнь 2018-го их было 1,5 тысячи. Доля дистанционных краж и мошенничеств в общей структуре преступлений выросла с 25 до 32%.
- Жители Татарстана за первое полугодие 2023 года перевели обманувшим их дистанционным мошенникам 2 млрд рублей. Заместитель начальника управления уголовного розыска ведомства Рамис Газимов рассказал, что только за один день злоумышленникам, действующим дистанционно, удалось обмануть татарстанцев на 12 млн рублей.
- Также Рамис Газимов сообщил, что лица, совершившие поджоги военкоматов, также стали жертвами дистанционных мошенников. Злоумышленники манипулировали ими. Газимов обратил внимание, что звонки татарстанцам могут поступать и не из России.
- В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 62 813 рублей (+19% за аналогичный период прошлого года), оказавшись самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
- По итогам января — мая 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане составила 57 490 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,4% и оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
- США добавили Казанский научный центр РАН в санкционный список, сообщило Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина. Под санкции попали в том числе Институт твердого тела РАН и Институт общей физики РАН.
- Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. 30 июля она была госпитализирована в реанимацию с тяжелой формой гриппа.
- Мордовия первой в России приняла закон о запрете склонения женщин к абортам, закон приняло Государственное собрание республики. Теперь на территории республики запрещена «пропаганда» абортов. Проект заработает на территории республики через 10 дней. За нарушение будет грозить административная ответственность.
- Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств. Отмечается, что страна совершает «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».
- Голландская компания JDE Peet's, производитель кофе и чая таких марок, как Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick, Senseo, заявила о намерении прекратить продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца этого года, оставив на рынке только локальные бренды.
- За январь — июнь 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 32 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,6%. По итогам первого полугодия 2023 года увеличение оборота баров, кафе и ресторанов зафиксировали во всех 14 регионах ПФО.
- Во втором квартале 2023 года жилье на первичном рынке в Татарстане подорожало по отношению к январю — марту на 2,2%. Однако республика стала единственным регионом ПФО, где во втором квартале 2023 года подешевело жилье на вторичном рынке: цены снизились относительно января — марта этого года (-3,4%) и последнего квартала 2022-го (-0,1%).
Ключевые события 526-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минцифры России выступило с инициативой о выдаче отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием, а также о расширении списка вузовских специальностей для отсрочки от армии.
- В России с 1 января по 3 августа на военную службу по контракту приняли свыше 231 тысячи человек, рассказал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. По его словам, в России смогли успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям.
- В Минобороны России сообщили, что сегодня над Калужской областью средства ПВО сбили семь беспилотников. В Минобороны России обвинили Киев в проведении террористической атаки. В результате ее пресечения пострадавших и разрушений нет.
- Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».
- Говоря о ходе проведения СВО, в Минобороны России сообщили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.
- На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106-ти районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
- Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской Народной Республики, Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой Народной Республики, Широкое и Любимовка Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбщество
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