Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств, сообщили в пресс-службе Кабмина.



Отмечается, что страна совершает «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».

Кроме названий стран в перечне указывается количество находящихся в России физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек, сообщает RT.

Ранее ограничения были введены в отношении дипмиссий: США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

Два месяца назад в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет для отдельных категорий лиц иметь иностранное гражданство и счета в иностранных государствах. Меру хотят распространить на госслужащих, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности. В июле ЛДПР начало готовить законопроект, который временно запретит выезжать родственникам высокопоставленных чиновников в недружественные страны.

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Маргарита Головатенко