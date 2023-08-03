Мордовия первой в России приняла закон о запрете «пропаганды» абортов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мордовия первой в России приняла закон о запрете склонения женщин к абортам, закон приняло Государственное собрание республики.



Теперь на территории республики запрещена «пропаганда» абортов, к которой относится в том числе распространение информации о «перспективах жизни ребенка из-за экономических, социальных условий семьи».

Склонение женщин к аборту, то есть «понуждение путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», запрещено. Вместе с тем не будет считаться склонением к аборту рекомендация врача из-за медицинских показаний.

Проект заработает на территории республики через 10 дней. За нарушение будет грозить административная ответственность.

Как отмечается в пояснительной записке, Россия занимает в мире лидирующую позицию по количеству абортов. Проблему законодатели видят в том числе в недостатке информации, из-за которого невозможно принять осознанное решение. В том числе отмечается влияние «геноцидных войн» — то есть распространения в обществе мифов о допустимости абортов «под видом борьбы за права женщин».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Минздраве поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет. Минздрав предложил вести предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, чтобы обезопасить пациенток.



Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране есть 4,5 млн женщин, которые не имеют детей и еще почти столько же женщин, имеющих одного ребенка. По ее словам, в качестве причин не рожать ребенка женщины чаще всего называют отсутствие жилья, постоянного дохода, а также обеспокоенность здоровьем.

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Маргарита Головатенко