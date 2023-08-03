В Калужской области сбили седьмой за день беспилотник
В Калужской области сбили седьмой за день беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
— Последствий для людей и инфраструктуры нет, — написал он в своем telegram-канале.
Шесть беспилотников сбили сегодня над Калужской областью средства ПВО. В Минобороны России обвинили Киев в проведении террористической атаки. В результате ее пресечения пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда, сообщали в Минобороны.
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