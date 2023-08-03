Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

30 июля она была госпитализирована в реанимацию с тяжелой формой гриппа.

Ирина Мирошниченко заболела в конце июля. В больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. 1 августа Мирошниченко находилась в состоянии медикаментозной комы, ее подключали к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Как сообщил источник «Известий», во время пребывания в коме у актрисы остановилось сердце. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому. Однако утром в реанимации она умерла, не приходя в сознание.

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Маргарита Головатенко