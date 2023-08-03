В Татарстане доля дистанционных мошенничеств в структуре преступлений выросла до 32%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане доля дистанционных краж и мошенничеств в общей структуре преступлений выросла до 32%. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.

— Если по итогам 2022 года количество мошенничеств вообще дистанционных, телефонных занимало всего четверть преступлений от всех совершенных деяний в республике, то теперь это уже 32%, — заявил он.



Он обратил внимание, что количество других преступлений, в том числе убийств, в Татарстане снижается. На спад идет и число совершенных краж и грабежей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по состоянию на март 2023 года Татарстан занимал второе место в России по количеству лиц, задержанных за дистанционные мошенничества. Его опережала только Москва.



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Татьяна Демина