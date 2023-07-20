Из-за сбоя в Казани перестали работать информационные табло на остановках и навигация в приложениях

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани не работают информационные табло на остановках общественного транспорта и навигация в приложениях из-за сбоя на сервере, информирует Комитет по транспорту города.

— Навигация не работает в мобильном приложение «Казань транспорт», также данные навигации не уходят в сервисы «Яндекса». На данный момент нет связи с бортовой навигацией, установленной в общественном транспорте. Просим пассажиров обратить на это внимание при планировании поездок, — рассказали там.

Информационные табло на остановках отражают некорректную информацию прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году на 8 остановках общественного транспорта появились новые информационные табло. Их оборудовали на остановках «Гуманитарный институт» (с двух сторон), «Голубятникова», «Дружба», «Лаврентьева», «Попова», «Миннуллина» и «Карбышева».



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Айрат Назипов