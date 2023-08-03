За полгода в Татарстане зарегистрировали 8,8 тысячи дистанционных мошенничеств и краж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 8 852 дистанционных мошенничества и краж, в то время как, например, за январь — июнь 2018-го их было 1,5 тысячи. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.

— По кражам и мошенничествам со счетов, по телефонным мошенничествам, сами понимаете, большой объем банковских карт, большой объем средств сотовой связи. И силами только сотрудников полиции обезопасить, предотвратить эти преступления, где-то вовремя притормозить граждан не получается, — сказал он.

Раскрыли в республике в этом году уже 1,8 тысячи дистанционных мошенничеств и краж. По ним проходит свыше 1,1 тысячи задержанных лиц, из них более 180 человек задержаны за пределами Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рамис Газимов рассказал, что в Татарстане доля дистанционных краж и мошенничеств в общей структуре преступлений выросла до 32%. По итогам прошлого года она составляла 25%.



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Татьяна Демина