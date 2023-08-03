В Татарстане в конце весны среднемесячная зарплата выросла до 62,8 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 62 813 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 19%.



Среднемесячная зарплата в мае в Татарстане оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Пермский край — 59 799 рублей, на третьем — Башкирия (56 845 рублей).

По темпу роста среднемесячной зарплаты в годовом выражении Татарстане в мае обогнали Оренбургская область (+24,9%), Марий Эл (+22,2%), Чувашия (+22%), Самарская область (+21,2%) и Нижегородская область (+19,3%). Наименьшим он оказался в Мордовии (+13,3%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата в конце весны 2023 года составила 54 868 рублей. По сравнению с маем прошлого года она увеличилась на 18,9%.

Напомним, по итогам января — мая 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане составила 57 490 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,4% и оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

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Татьяна Демина