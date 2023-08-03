В Казани «легализуют» остановку междугородних автобусов у Компрессорного завода

Фото: скриншот сервиса google.com/maps от realnoevremya.ru

Число остановочных пунктов Казани увеличится до 122

Как выяснило «Реальное время», в скором времени на территории Казани может появиться новая остановка для межмуниципальных автобусов. Соответствующий приказ разработали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Она будет расположена возле зданий АО «Казанькомпрессормаш», в честь чего и получит свое название — остановочный пункт «Компрессорный».

Остановка свяжет Казань с населенными пунктами таких районов, как Балтасинский, Арский, Атнинский, Высокогорский и др. Точным адресом новой точки для межгородских автобусов обозначена улица Сибирский тракт, д.40/1. Таким образом, число остановочных пунктов республики увеличится со 121 до 122. Соответствующие изменения будут внесены в виде дополнения к уже существующему перечню остановок, утвержденному приказом министерства еще 9 июня 2016 года.

В целом место перед «Казанькомпрессормашем» приобрело статус «негласной остановки» еще задолго до того, как за него взялись власти. Междугородние автобусы, такси и различного рода попутки всегда останавливались тут, чтобы забрать голосовавших людей.

скриншот сервиса yandex.ru/maps от realnoevremya.ru

Несогласованная остановка приводила к пробкам и ДТП

Участок, на котором появится остановочный пункт «Компрессорный», известен большим количеством дорожно-транспортных происшествий и пробок. Некоторые из голосовавших граждан зачастую выходили на проезжую часть, что и становилось причиной аварий.

По словам местных жителей, особенно остро эта проблема ощущалась зимой, когда снег с дорог сгребался к тротуару и площадь уменьшалась.

— Постоянно проезжаю этот участок, когда еду на работу или с нее. Люди всегда там ловили попутку, и это место уже было как остановка — только неофициальная. Из-за этого там происходило много несчастных случаев: кто-то попадал под колеса, а кто-то врезался в останавливающиеся машины. Там ведь голосуют в основном те, кто катается в районы. Среди них и пожилых много, и людей с детьми, и рабочих, кто на заработки приезжает-уезжает, — рассказала «Реальному времени» жительница Казани.



realnoevremya.ru

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Максим Кокунин