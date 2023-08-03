Оборот заведений общепита Татарстана по итогам первого полугодия достиг 32 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — июнь 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 32 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,6%, следует из данных Росстата.

В июне 2023 года оборот татарстанских заведений общепита, по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го, вырос на 18,1%. При этом по отношению к маю этого года он снизился на 8,9%.

По итогам первого полугодия 2023 года увеличение оборота баров, кафе и ресторанов зафиксировали во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Наибольшим прирост оказался в Пензенской области (+28,2%) и в Самарской области (+25,3%), наименьшим — в Удмуртии (+0,7%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе оборот заведений общепита в январе — июне 2023 года составил 169,45 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 13,3%.

Напомним, по итогам января — мая 2023 года оборот заведений общественного питания в Татарстане составил 26,8 млрд рублей. Он оказался на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



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Татьяна Демина