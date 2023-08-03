За один день дистанционные мошенники обманули татарстанцев на 12 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за один день злоумышленникам, действующим дистанционно, удалось обмануть жителей региона на 12 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.



— У нас только за 26 июля обратилось 13 обманутых граждан. Это только те примеры, где ущерб им причинен больше 1 млн рублей с каждого преступления. А в общей сложности за один день 26 июля совершено 13 мошенничеств с общим ущербом около 12 млн рублей, — рассказал он.



Рамис Газимов обратил внимание, что количество звонков от злоумышленников в Татарстане продолжает расти. Жители республики, доверившись мошенникам, теряют большие суммы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Независимо от возраста, социального статуса, профессии все попадают на уловки мошенников, — заявил Рамис Газимов.

Напомним, в Татарстане за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 8 852 дистанционных мошенничества и кражи. Для сравнения, за январь — июнь 2018-го их было 1,5 тысячи.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина